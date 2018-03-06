مئة يوم على الانطلاق.. هل روسيا جاهزة لاستضافة المونديال؟

الشارقة 24 - أسعد خليل :



ازدادت الشكوك حول قدرة روسيا على تنظيم كأس العالم المقبل، وذلك مع اقترابنا من قص شريط الحدث الكروي الكبير، في الخامس عشر من يونيو المقبل.



وترى الدولة المضيفة للحدث الرياضي الأهم في العالم، أنها باتت مستعدة بشكل كامل، كما أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن رضاه عن سير التجهيزات وفق الخطط المعدة.



ولكن ورغم ذلك، تلقي ظاهرة المنشطات وروابط المشجعين المثيرين للشغب "الهوليجانز"، إضافة إلى الفساد، بظلالها الثقيلة على المونديال.



فهل أصبحت روسيا مستعدة لاستضافة المونديال؟



كان تنظيم روسيا لبطولة كأس القارات 2017، والتي كانت تعتبر الاختبار الحقيقي لاستعداداتها للمونديال، ناجحة من الجانب التنظيمي.



ويشعر كبار المسؤولين عن الكرة العالمية بالارتياح، حيال الاستعدادات قبل مئة يوم على انطلاق المونديال.



وعبر السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، عن قناعته بعدم ظهور أية مشاكل خلال استضافة موسكو لمنافسات المونديال.



هل تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالملاعب؟



اعترف المسؤولون الروس في نهاية العام الماضي، بتأخيرات في الأعمال الإنشائية الخاصة بالملاعب، ومراكز التدريبات، بيد أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت المدن المضيفة للمباريات أن جميع أعمال البنية التحتية تم إنجازها، بما فيها التجهيزات الخاصة بمدينة سامارا، التي كانت تعد الصداع الأكبر في رأس اللجنة المنظمة.



ومن المقرر، أن تقام المباراة الأولى على ملعب المدينة المذكور، في إبريل المقبل.