يوفنتوس الإيطالي يتطلع لتخطي توتنهام في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يسعى يوفنتوس إلى الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، عندما يحل ضيفاً على الأخير في ملعب ويمبلي التاريخي في إياب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفرط يوفنتوس بفوز كان في متناوله ذهاباً بتقدمه بهدفين مبكرين لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقائق العشر الأولى، إذ قلص المهاجم الدولي المتألق هاري كاين الفارق، ثم أدرك الدنماركي كريتسيان اريكسن التعادل.

وينافس فريق السيدة العجوز كعادته في الأعوام الماضية على ثلاث جبهات، فيأمل بتخطي توتنهام ومواصلة مشواره في البطولة الأوروبية التي بلغ مباراتها النهائية عامي 2015 و2017، ويتزاحم بقوة مع نابولي على لقب الدوري الإيطالي الذي توج بلقبه في المواسم الستة الأخيرة، وتأهل أيضاً إلى نهائي كأس إيطاليا حيث سيقابل ميلان للمنافسة على لقب رابع على التوالي.

وتميل الكفة من الناحية التاريخية لمصلحة يوفنتوس، المتوج باللقب الأوروبي في 1985 و1996، كما حل وصيفاً سبع مرات آخرها في 2015 و2017 حين خسر أمام قطبي إسبانيا برشلونة، وريال مدريد على التوالي.