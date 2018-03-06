تشونبوك يحقق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

دك تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي شباك ضيفه تيانجين جوانجيان الصيني، بستة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم تيانجين بهدف سجله زانج شينج في الدقيقة 10 لكن رد تشونبوك كان قاسياً حيث رد بخمسة أهداف في شباك ضيفه، كان ثلاثة منها من نصيب كيم شين ووك "هاتريك" بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى كيم شين ووك وريكاردو لوبيس وتشوي بو كيونج.

بعدها نجح تيانجين في رد اعتباره من خلال إضافة هدفين، وسجلهما زهاو زوري في الدقيقة 80 والمهاجم البرازيلي ألكسندر باتو من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع تشونبوك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد تيانجين عند أربع نقاط في المركز الثاني.