فيورنتينا وكالياري يحجبان القميص رقم 13 تكريماً لذكرى دافيدي أستوري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تكريماً لذكرى اللاعب دافيدي أستوري، قام ناديا فيورنتينا وكالياري الإيطاليان لكرة القدم بحجب القميص رقم 13.

وكان أستوري قد فارق الحياة الأحد الماضي، عن عمر يناهز 31 عاماً، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقه فيورنتينا أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وذكر نادي فيورنتينا، على موقعه بالانترنت الثلاثاء: "تكريماً وتخليداً لذكرى دافيدي أستوري، قرر كالياري وفيورنتينا حجب القميص رقم 13 في فريقيهما"، حيث سبق لأستوري قائد فيورنتينا ونجم المنتخب الإيطالي أن ارتدى هذا القميص، وكان أستوري بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي مع فريق كالياري وخاض مع الفريق ستة مواسم.