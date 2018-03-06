إنديانا بيسرز يتخطى ميلواكي في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استضاف إنديانا بيسرز فريق ميلواكي باكز في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ صاحب الأرض المباراة بقوة، وبعد هذه الثلاثية في الشوط الأول من دومانتاس سابونيس تقدم بـ 14 نقطة مقابل 9 نقاط، ومضى الفريق ليتقدم بنهاية الشوط بـ 20 نقطة مقابل 17 نقطة.

ونازع ميلواكي باكز مضيفه الهجمات في الشوط الثاني، واستعان برميات بينها هذه الثلاثية من أنتيتوكونومبو ليتقدم 33 نقطة مقابل 28.

ورغم جهود فيكتور أولاديبو لفريق إنديانا، فإن فريق ميلواكي تقدم بنهاية الشوط الثاني بـ 46 نقطة مقابل 44.

استعاد إنديانا زمام المباراة في الشوط الثالث وحقق رميات متلاحقة بينها ثلاثية من بويان بوغدانوفيتش ليتقدم بـ 65 نقطة مقابل 50.

بويان بوغدانوفيتش كان بلا منازع عمادة هجوم إنديانا، فقد أحرز 29 نقطة في الليلة وأعانه زميله فيكتور أولاديبو الذي أحرز 14نقطة في الليلة، ليقودا فريق إنديانا بيسرز للفوز بالمباراة 92 نقطة مقابل 89.