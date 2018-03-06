مانشستر يونايتد ينجو من فخ كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن مانشستر يونايتد من تحويل تأخره بهدفين أمام مضيفه كريستال بالاس إلى الفوز 3-2، في ختام مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم كريستال بهدفين عن طريق اندروس تاونسيند والهولندي باتريك فان انهولت في الدقيقتين 11 و48. ولكن مانشستر استجمع قواه ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع كريس سمالينج والبلجيكي روميليو لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش في الدقائق 54 و76 و91.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر وصافة الدوري الإنجليزي رافعاً رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث وتجمد رصيد كريستال عند 27 نقطة في المركز الـ 18 ليزداد موقف الفريق صعوبة.