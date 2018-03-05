وسط غياب نيمار للإصابة...

سان جيرمان يسعى لقلب الطاولة على مدريد في "دوري الأبطال"

  • الإثنين 05, مارس 2018 في 11:56 م
  • جانب من لقاء باريس وريال - أرشيفية
    جانب من لقاء باريس وريال - أرشيفية
أجرى باريس سان جيرمان، الإثنين، آخر حصة تدريبية له، قبل لقاء ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
الشارقة 24 - أسعد خليل: 
 
يسعى باريس سان جيرمان إلى قلب نتيجة مباراة الذهاب مع ريال مدريد التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف واحد لصالح الأخير في مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا. 
 
لكن الفريق سيحاول تعديل النتيجة بدون نجمه نيمار الذي حيدته الجراحة عن الملاعب لعدد من الأسابيع، ويتوقع من أنخل دي ماريا أن يملأ الفجوة التي سيخلفها غياب اللاعب البرازيلي عن تشكيلة الفريق. 
 
كما من المتوقع أن يلعب كيليان مبابي وإديسون كافاني في تشكيلة باريس سان جرمان الهجومية القادمة، إذ يتوجب أن يعود اللاعبان إلى الملعب بعد مشاكل لياقة لا تذكر، إلى جانب المدافع ماركينيوس ولاعب خط الوسط ماركو فيراتي. 
 
ورغم تدرب كافة أعضاء الفريق اليوم الإثنين، إلا أن مشاركة الأرجنتيني خافيير باستوري لم تتأكد بعد. 
 
وسيحتاج باريس سان جيرمان إلى تسجيل هدفين على الأقل دون أن تتلقى شباكه أي هدف ليتأهل للمرحلة المقبلة.