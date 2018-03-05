ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة لاستعداداته للقاء باريس بدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد فوزه ذهاباً 3-1، يتطلع ريال مدريد، لتأكيد التفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وإذا كانت مباراة الثلاثاء مهمة لطموحات سان جيرمان بفرض نفسه بين كبار القارة، بعدما واصل هيمنته التامة على الساحة المحلية، فإن مسابقة دوري الأبطال ترتدي أهمية مضاعفة للريال، لأنها أمله الوحيد بإحراز لقب هذا الموسم.

وفقد ريال فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، حيث يتخلف بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، كما خرج من الكأس المحلية.

واعتبر قائده سيرخيو راموس أن فريقه يخوض الثلاثاء مباراة "الموسم"، مؤكداً بعد الفوز على خيتافي 3-1 السبت في الدوري "مسابقة دوري الأبطال تعني الكثير لنا".

إلى ذلك، اعتبر مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه بات "جاهزاً" لسان جيرمان، مضيفاً بعد فوز السبت بفضل هدف للويلزي غاريث بايل وثنائية لرونالدو "لقد تحضرنا بشكل جدي جداً لمباراة الثلاثاء لدينا مباراة إياب، وعلينا أن نخوضها بشكل تنافسي مختلف، بالتأكيد "مقارنة مع مباراة السبت في الدوري الاسباني"، إلا أننا مستعدون".