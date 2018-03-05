الإسباني باوتيستا يدخل قائمة العشرين الأوائل في التصنيف العالمي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

دخل الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، المتوج السبت الماضي ببطولة سوق دبي الحرة للتنس، قائمة العشرين الأوائل في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، الصادر، الإثنين، عن رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين.

وصعد باوتيستا آغوت 7 مراكز وأصبح 16، ووصيفه الفرنسي لوكاس بوييل إلى المركز 12 بعد أن فوت فرصة دخول نادي الـ 10 الأوائل بخسارته في نهائي بطولة دبي.

ولم يطرأ إلا تبديل واحد في نادي الأوائل كان بانتقال بطل دورة أكابولكو المكسيكية الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو من المركز التاسع إلى الثامن، على حساب وصيفه في الدورة الجنوب أفريقي كيفن اندرسون.

واحتفظ السويسري روجيه فيدرر بالصدارة أمام الإسباني رافاييل نادال والكرواتي مارين سيليتش.

- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1 - السويسري روجيه فيدرر 10060



2 - الإسباني رافاييل نادال 9460

3 - الكرواتي مارين سيليتش 4870

4 - البلغاري غريغور ديميتروف 4635



5 - الألماني ألكسندر زفيريف 4540

6 - النمساوي دومينيك تييم 3810

7 - البلجيكي دافيد غوفان 3280

8 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3200

9 - الجنوب أفريقي كيفن اندرسون 3080

10 - الأميركي جاك سوك 2650