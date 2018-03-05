تييري هنري مستعد لتدريب أرسنال لكنه ينتظر "الكلمة الأخيرة" من فينغر

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري أنه "لم أتراجع يوماً بوجه التحدي"، وإذا أصبح منصب المدرب في فريقه السابق آرسنال الإنجليزي شاغراً باستقالة مواطنه آرسين فينغر، فهو مستعد لاستلام المهمة.

ويمر فينغر في وضع لا يحسد عليه بتاتاً، وقد رفعت الأحد الماضي مجدداً اللافتات المطالبة برحيله عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وذلك إثر الخسارة أمام برايتون 1-2 في المرحلة 29 من الدوري الممتاز، وجاءت هذه الخسارة إثر 3 هزائم متتالية محلياً ضد الجار توتنهام "صفر-1" في الدوري، ثم مرتين بنتيجة كبيرة صفر-3 أمام مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الأحد الماضي، والخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابقة.

وكان فينغر مدد في مايو الماضي عقده حتى 2019، على رغم مطالبة قسم كبير من المشجعين برحيله بعد فشل الفريق في التأهل الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998.