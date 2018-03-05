إنديانا بيسرز يتخطى بصعوبة واشنطن ويزاردز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف واشنطن ويزاردز فريق إنديانا بيسرز على ملعب فيريزون سينتر في مباراة، ضمن دوري الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة.

بدأ إنديانا الزائر المباراة على أفضل وجه، واستعان برميات من بويان بوغدانوفيتش وفيكتور أولاديبو ليتقدم في الشوط الأول بـ 20 نقطة مقابل 16.

ومد إنديانا تفوقه في الشوط الثاني قبل أن يحرز توماس ساتورانسكي ثلاثية لواشنطن ساعدته على تقليص تفوق مضيفه إلى 46 نقطة مقابل 39، إنديانا تفوق في الشوط الثالث بفارق 12 نقطة بعد هذه الرمية من مايلز تيرنر غير أن فريق واشنطن كافح ببسالة وبعد هذه الرمية من أوتو بورتر جونيور قلص تفوق ضيفه إلى 63 نقطة مقابل 55.

ورغم محاولات برادلي بيل الذي سجل 22 نقطة لواشنطن وزميله أوتو بورتر جونيور الذي سجل 17 نقطة، فإن فريق إنديانا بيسرز استعان 33 نقطة من فيكتور أولاديبو و20 نقطة من بويان بوغدانوفيتش ليفوز بالمباراة بفارق 3 نقاط بواقع 98 مقابل 95.