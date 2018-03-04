مانشستر سيتي يقترب من التتويج بلقب "الدوري الإنجليزي"

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بثبات الأبطال، واصل نادي مانشستر سيتي، تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه تشيلسي 1-0، في قمة مباريات المرحلة 29.



كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، في ظل استسلام غريب من جانب لاعبي تشيلسي للخسارة، وتقمص بيرناردو سيلفا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 46.



وبهذا الفوز عزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة، برصيد 78 نقطة، وأصبح بحاجة لتحقيق أربعة انتصارات فقط خلال مبارياته التسع المتبقية له في المسابقة، من أجل التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، دون النظر لنتائج منافسيه، في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي، عند 53 نقطة، ليظل في المركز الخامس.