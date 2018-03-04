برشلونة يقبض بقوة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



قبض نادي برشلونة وبقوة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أتلتيكو مدريد، 1-0، في قمة مباريات الجولة 27 من الليغا.



برشلونة أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميسي في الدقيقة 26 ليكون الهدف رقم 24 له في المسابقة هذا الموسم والهدف رقم 600 له مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات على مدار مسيرته الكروية حتى الآن.



وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعاً الفارق مع أتلتيكو صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط قبل المراحل الـ11 الأخيرة في المسابقة هذا الموسم.