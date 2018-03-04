أرسنال يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واصل أرسنال نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وابتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على حجز أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، عقب خسارته أمام مضيفه برايتون 2-1، في الجولة 29.



افتتح برايتون التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه لويس دينك في الدقيقة 7، قبل أن يضيف زميله جلين موراي الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليفشل أرسنال في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الـ 11 على التوالي هذا الموسم، وهي المرة الأولى منذ فبراير عام 2002، بينما تكفل الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج بتسجيل هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 43.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس، في المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 34 نقطة في المركز العاشر.