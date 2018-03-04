ليفانتي يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أضاع ليفانتي فرصة ذهبية لتحقيق فوزه الأول في العام الجديد، بعدما فرط بفوز كان في متناول اليد أمام إسبانيول، بتعادله معه 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم خوسي لويس موراليس بهدف لليفانتي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، ولكن ليوناردو بابتيستاو خطف هدف التعادل القاتل لاسبانيول في الدقيقة 91.

وحصد ليفانتي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، مقابل 32 نقطة لإسبانيول في المركز الرابع عشر.

وفشل ليفانتي في تحقيق أول انتصار له في عام 2018، إذ يرجع آخر فوز للفريق إلى 19 نوفمبر من العام الماضي.