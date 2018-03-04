وفاة أستوري كابتن نادي فيورنتينا الإيطالي وتأجيل مباريات الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الأحد، عن وفاة لاعبه دافيدي أستوري قائد الفريق بشكل مفاجئ فجر الأحد.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل جميع المباريات السبع التي كانت مقررة الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين بالدوري الإيطالي، وتحدد الرابطة في وقت لاحق الموعد الجديد لهذه المباريات.

وتوفي أستوري، الذي رزق بمولوده الأول قبل أسبوعين، في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعداداً لمباراته التي كانت مقررة الأحد أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد وفاة أستوري الذي لعب للمنتخب الإيطالي "الآزوري" بين عامي 2011 و2017 ثم قررت تأجيل جميع المباريات السبع، وكان من بينها لقاء الديربي المثير بين ميلان وإنتر ميلان.