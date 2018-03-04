شنايدر يعلن اعتزاله اللعب الدولي رفقة المنتخب الهولندي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الهولندي ويسلي شنايدر، اعتزاله اللعب الدولي، رفقة منتخب الطواحين، ويأتي اعتزال شنايدر اللعب الدولي بعد اجتماعه وحديثه مع رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي، ويتصدر شنايدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الهولندي برصيد 133 مباراة.

وبدأ شنايدر مسيرته الدولية مع الطاحونة الهولندية في 2003 وشارك مع الفريق في ثلاث نسخ ببطولات كأس العالم في 2006 و2010 و2014 ووصل مع الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا لكنه خسر أمام نظيره الإسباني كما احتل مع الفريق المركز الثالث في نسخة 2014 بالبرازيل.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب شنايدر لعدداً من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي.