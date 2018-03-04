الأرجنتيني ديل بوترو يتوج بلقب بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، من الفوز بلقبه رقم 21 في ملاعب التنس، بعد الفوز على منافسه كيفن أندرسون القادم من جنوب إفريقيا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4 في المباراة النهائية لفردي الرجال في بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة في المكسيك.

واكتفى ديل بوترو البالغ من العمر 29 عاماً المصنف التاسع عالمياً بكسر إرسال أندرسون مرة واحدة في كل مجموعة، ليحصد لقبه الأول هذا العام، ويحقق فوزه السابع على لاعب جنوب إفريقيا، صاحب ضربات الإرسال القوية دون أي هزيمة أمامه.