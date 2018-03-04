روما يُسقط نابولي وديبالا ينقذ يوفنتوس من أنياب لاتسيو في الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل :



أشعل روما الصراع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على نابولي 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ27.



وتقدم لورينزو إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة الـ6، ولكن بعد دقيقة واحدة فقط، أدرك التركي الشاب سينجيز أوندير التعادل لروما، بينما تقمص المهاجم البوسني إدين دجيكو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 26 و73، في حين تكفل الأرجنتيني دييجو بيروتي بتسجيل الهدف الرابع لروما في الدقيقة 79، ليرفع الفريق رصيده إلى 53 نقطة، ويستعيد المركز الثالث، بينما توقف رصيد نابولي عند 69 نقطة، في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الوصيف، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع أتالانتا.



ديبالا ينقذ اليوفي



من جهته، خطف فريق يوفنتوس فوزاً قاتلاً من ملعب مضيفه لاتسيو، وبهدف نظيف.



ويدين يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما اخترق منطقة الجزاء وخدع حارس لاتسيو توماس ستراكوشا، ووضع الكرة في الشباك.