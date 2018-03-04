ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :



صالح نادي ريال مدريد جماهيره، بعد السقوط أمام إسبانيول في الجولة الماضية، بتغلبه على خيتافي 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



النجم الويلزي غاريث بيل، افتتح التسجيل للميرنغي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الهداف البرتغالي رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 46.



وفي شوط المباراة الثاني، قلص خيتافي الفارق عبر بورتيلو في الدقيقة 65، إلا أن النجم رونالدو عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للميرنغي في الدقيقة 78 .



وبهذا الفوز العريض، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي خيتافي عاشراً بـ36 نقطة.