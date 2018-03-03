إشبيلية يقترب من الكبار وجيرونا يواصل انتصاراته في الليغا

الشارقة 24 - أسعد خليل :



حقق إشبيلية فوزاً ثميناً على أتلتيك بلباو، وبهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم .



سجل لإشبيلية لويس مورييل في الدقيقة الـ27 وفرانكو فازكويز في الدقيقة الـ32.



وبهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.



يذكر أن هذا الفوز، هو الرابع عشر لإشبيلية هذا الموسم، مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبلباو في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات، والتعادل في 11 مباراة.



جيرونا والفوز الثاني على التوالي



حقق فريق جيرونا فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، بتغلبه على فياريال 2-0.



جيرونا أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله كريستيان ستواني في الدقيقة الـ16، وفي الشوط الثاني، أضاف أنطوني لوزانو الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة الـ80.



الفوز رفع رصيد جيرونا إلى 40 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد فياريال عند 41 نقطة في المركز السادس.