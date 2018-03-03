توتنهام ثالثاً وسوانزي يكتسح ويستهام وإيفرتون ينزف في البريميرليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل :



صعد توتنهام إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على هيديرسفيلد، 2-0، ضمن منافسات المرحلة الـ29 من البريميرليغ .



سجل سون هيونج مين هدفي فريقه في الدقيقتين 27 و54، ورفع توتنهام رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لتوتنهام بالدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 15 لهيديرسفيلد، مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في ست.



إيفرتون يواصل نزيف النقاط



وعلى ملعب تيرف مور، فرط فريق إيفرتون في فوز كان في المتناول، وخسر أمام مضيفه بيرنلي 1/2.



تقدم إيفرتون بهدف سجله جينك توسن في الدقيقة 20، وتعادل آشلي بارنس لبيرنلي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل كريس وود هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 80.



وأنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آشلي ويليامز في الدقيقة 86.



ورفع بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز العاشر.



سوانزي سيتي يكتسح ويستهام برباعية



على ملعب ليبرتي، اكتسح سوانزي ضيفه ويستهام 4/1.



وسجل أهداف سوانسي كي سونج يوينغ في الدقيقة الثامنة، ومايك فان دير هورن في الدقيقة 32 وآندي كينج في الدقيقة 48، وجوردان أيو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لويستهام ميشيل أنطونيو في الدقيق 78.



ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام ويستهام وهيديرسفيلد، صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.



واتفورد يفوز على ويست بروميتش



وعلى ملعب فيكارج رود، فاز واتفورد على ضيفه ويست بروميتش 1/صفر.



ويدين واتفورد بالفضل في هذا الفوز للاعب تروي دييني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.



وبهذا الفوز رفع واتفورد رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ويست بروميتش عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.



ساوثهامبتون يتعادل مع ستوك سيتي سلبياً



وعلى ملعب سانت ميريز، فشل فريقا ساوثهامبتون وضيفه ستوك سيتي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبياً.



ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.