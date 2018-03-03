الفيفا يسمح باستخدام نظام "حكم الفيديو المساعد" في مباريات كرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل :



قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم السبت، بالموافقة على استخدام نظام "حكم الفيديو المساعد"، ليمهد الطريق بذلك أمام تطبيقه خلال بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقررة بروسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



وحسم إيفاب، المسؤول عن سن قوانين كرة القدم، القرار خلال اجتماعه السبت بمدينة زيوريخ السويسرية، لينهي بذلك فترة طويلة من الجدل حول النظام.



وكان التطبيق التجريبي للنظام خلال الفترة الماضية، قد جاء بنتائج متباينة، لكن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يتراجع عن موقفه الداعم لتطبيق نظام "حكم الفيديو المساعد"، خلال مونديال روسيا 2018.