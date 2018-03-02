بويل يبلغ نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل :



تمكن لاعب التنس الفرنسي لوكاس بويل، من التأهل إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، على حساب الصربي فيليب كراينوفيتش، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6/3 و6/7 و7/6، يوم الجمعة، في الدور قبل النهائي للبطولة.



وأطاح بويل المصنف الثاني للبطولة والخامس عشر عالمياً، بمنافسه الصربي المصنف السابع للبطولة، ليلتقي في النهائي يوم السبت، مع الفائز من الموجهة الأخرى بالمربع الذهبي، والتي تجمع الجمعة أيضاً، بين التونسي مالك الجزيري، والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف الثالث للبطولة.