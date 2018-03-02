الفيفا يتفقد ملاعب روسيا الحاضنة لمونديال كأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل:



مع اقتراب إقامة نهائيات كأس العالم 2018، يواصل الفريق المشترك من الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، زيارة المدن والملاعب التي ستحتضن النهائيات، حيث قام الفريق الجمعة بزيارة ملعب مدينة روستوف.



وقاد فريق الفيفا في زيارة ملعب روستوف أرينا، كولن سميث مدير المسابقات قبل 104 أيام من انطلاق النهائيات.



ويقع الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج في منطقة خلابة على ضفة نهر "الدون".



ويستضيف الملعب خمس مباريات في نهائيات 2018 وهي مباريات البرازيل وسويسرا، وأورغواي والسعودية، وكوريا الجنوبية والمكسيك، وكرواتيا وايسلندا، ومباراة في دور الـ 16.