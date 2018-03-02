الأرجنتيني ديل بوترو يبلغ نصف نهائي بطولة المكسيك المفتوحة للتنس

خوان مارتن ديل بوترو

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واجه المصنف الثالث في البطولة، النمساوي دومينيك ثيم في ربع نهائي بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، المصنف السادس الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.



ديل بورتو، هيمن بالكامل على مجريات اللقاء وتمكن من الفوز بمجموعتين للاشئ بواقع 6-2 / 7-6.



ليتأهل إلى نصف النهائي، حيث سيلاقي في دور الأربعة المصنف الثاني الألماني الكسندر زفريف، الذي تأهل على حساب الأميركي ريان هاريسون بواقع 6 / 4 و6 / 1 ضمن منافسات دور الثمانية.