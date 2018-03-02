فيلادلفيا سفينتي يحقق فوزه الأول على كليفلاند كافاليرز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على ملعب كويكين لون آرينا كان اللقاء بين كليفلاند كافاليرز وضيفه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخلال الربع الأول أحرز جي جي ريديك ثلاثية ليتقدم فيلادلفيا 15- 8.

فيلادلفيا حافظ على تقدمه طوال المباراة وكان متفوقاً بفارق 13 نقطة خلال الربع الأخير، قبل أن ينجح كليفلاند في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة بواقع 95 مقابل 94 بعد ثلاثية من كايل كورفر قبل 2.25 من نهاية المباراة، ولكن فيلادلفيا تشبث بتقدمه ومضى ليفوز بـ 108 نقطة مقابل 97.

الفوز هو الأول لفيلادلفيا على بطل القسم الشرقي في 11 مباراة.