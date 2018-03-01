عمل جراحي يهدد مشاركة نيمار في كأس العالم بروسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيجري البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، عملية جراحية في البرازيل، قد تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وتأتي قبل نحو 100 يوم من انطلاق مونديال 2018.

وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم خلال مباراة في الدوري المحلي الأحد ضد مرسيليا، وأعلن ناديه الأربعاء، أنه سيجري عملية جراحية في البرازيل "نهاية الأسبوع".

على رغم أن الغياب يعني ابتعاد نيمار عن أبرز مباراة قارية لناديه، أي إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والفائز ذهاباً 3-1، إلا أن التقارير أفادت أن لاعب برشلونة الإسباني السابق والمقربين منه فضلوا إجراء العملية لضمان توافر اللاعب بكامل جاهزيته البدنية مع المنتخب في مونديال روسيا بدءاً من 14 يونيو.