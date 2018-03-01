الإصابات تضرب صفوف منتخب بنما قبل كأس العالم في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل 3 أشهر على انطلاقة الحدث الكروي الأغلى " كأس العالم في روسيا"، تعرض منتخب بنما لضربة قوية، بإصابة العديد من اللاعبين، حسب ما أكد داريو جوميز، المدير الفني للمنتخب.

وخص المدرب الكولومبي في هذا الصدد كل من المهاجم اسماعيل دياز، الذي يلعب في نادي ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، وجابرييل جوميز لاعب وسط نادي أتلتيكو بوكارامانجا الكولومبي.

وجاءت تصريحات بوليو عقب القرار الذي اتخذه الأطباء بتأجيل قراراهم حول شكل عملية التأهيل التي سيخضع لها دياز، الذي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى في إحدى مباريات فريق، وأعرب بوليو عن استيائه من هذا الموقف الذي قد يفسد استعدادات بنما لأول مبارياتها في المونديال.

وأكد بوليو أيضاً أن الإصابات المتلاحقة للاعب جابرييل جوميز تؤرقه كثيراً كونه أحد اللاعبين الذي لا يمكن الاستغناء عنهم في صفوف المنتخب البنمي.