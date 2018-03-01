ميلان يضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



من المؤكد أن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، سيرتدي نكهة مميزة بين يوفنتوس وغريمه التقليدي ميلان الذي يواصل انتفاضته مع مدربه الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 13 توالياً في جميع المسابقات.

حيث تأهل الروسينيري إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه عقبة لاتسيو، بركلات الترجيح 5-4، في مباراة الإياب لدور النصف النهائي.

ويحلم ميلان بإحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2003 والثأر من فريق مدربه السابق اليغري الذي حرمه من التتويج عام 2016 بالفوز عليه في النهائي 1-صفر بعد التمديد.