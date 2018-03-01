على حساب لاتسيو ...

ميلان يضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

  • الخميس 01, مارس 2018 في 8:27 ص
  • لاعبي الميلان وفرحة التأهل للنهائي
    لاعبي الميلان وفرحة التأهل للنهائي
تأهل فريق ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة لاتسيو، بركلات الترجيح 5-4، في مباراة الإياب لدور النصف النهائي.

 الشارقة 24 – أسعد خليل:

من المؤكد أن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، سيرتدي نكهة مميزة بين يوفنتوس وغريمه التقليدي ميلان الذي يواصل انتفاضته مع مدربه الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 13 توالياً في جميع المسابقات.

حيث تأهل الروسينيري إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه عقبة لاتسيو، بركلات الترجيح 5-4، في مباراة الإياب لدور النصف النهائي.

ويحلم ميلان بإحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2003 والثأر من فريق مدربه السابق اليغري الذي حرمه من التتويج عام 2016 بالفوز عليه في النهائي 1-صفر بعد التمديد.