أتلتيكو مدريد يعزز وصافته للدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واصل أتلتيكو مدريد، مطاردته لبرشلونة المتصدر، بتغلبه على ضيفه ليجانيس 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقمص المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان دور البطولة في المباراة، بعدما سجل أهداف أتلتيكو الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 26 و35 و56 و67.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط فقط خلف برشلونة، الذي يحل ضيفاً على لاس بالماس، اليوم الخميس، في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ليجانيس، عند 30 نقطة في المركز الـ 14.