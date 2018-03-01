توتنهام يكتسح نظيره روشديل ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بلغ توتنهام هوتسبير، ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه روشديل 6-1، في مباراة الإعادة التي جرت بينهما بدور الـ 16 للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث بادر هيونج مين سون بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ستيفن همفريز لروشديل في الدقيقة 31.

ثم سيطر توتنهام على مجريات الشوط الثاني تماماً، حيث تقمص فيرناندو يورينتي دور البطولة خلاله، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 47 و53 و59.

عاد هيونج مين سون لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الخامس لتوتنهام وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، فيما اختتم كيلر والكر بيتيرز مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 90.

يذكر بأن المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين يوم 18 فبراير الجاري على ملعب روشديل، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، انتهت بالتعادل 2 / 2، ليتم الاحتكام إلى مباراة إعادة وفقاً للائحة البطولة.