"اليويفا" يعدل مواعيد مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعديل مواعيد بعض مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وأوضح "يويفا" أن المباريات ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء في الساعتين 16:55 و20:00 بتوقيت جرينيتش.

وتنطلق جميع المباريات في الوقت الحالي في الساعة 20:45، ولكن هذا الموعد سيتغير في الموسم المقبل.

وستشهد مباريات بطولة الدوري الأوروبي تغييرات مماثلة، حيث ستنطلق الخميس في الساعتين 19:00 و21:50.

ولكن الشكل الأساسي للبطولتين لن يشهد أي تغييرات، حيث سيشارك في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا 32 فريقاً وسيقسمون على ثماني مجموعات، يتأهل من كل مجموعة منها إلى دور الستة عشر الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني.