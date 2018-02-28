ديل بوترو وشوارزمان يتأهلان لثاني أدوار بطولة أكابولكو للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق الأرجنتينيان خوان مارتن دل بوترو ودييجو شوارزمان الفوز في أولى مبارياتهما في بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس.

وتغلب دل بوترو على الألماني ميتشا زفيريف، بمجموعتين دون رد بواقع 6 / 1 و6 / 2، في مباراة امتدت إلى 61 دقيقة ليلتقي مع الإسباني دافيد فيرير في الدور الثاني.

وعلى الجانب الآخر، عاد شوارزمان للتغلب من جديد على الإسباني فيرناندو فيرداسكو، وذلك بعد فوزه عليه في نهائي بطولة ريو دي جانيرو الأخيرة وتتويجه باللقب.

وفاز شوارزمان بالمباراة بمجموعتين دون رد بواقع 6 / 2 و6 / 4 وقدم أداءً رائعاً طوال اللقاء.