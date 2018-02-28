كليفلاند كافاليرز يتخطى عقبة بروكلين نيتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

التقط كليفلاند كافالييرز وصيف البطل أنفاسه وحقق فوزاً هاماً على ضيفه بروكلين نتس 129-123، بفضل تألق النجم ليبرون جيمس الذي أصبح أكبر لاعب يحقق تريبل دبل، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

والفوز هو الـ 35 لكليفلاند الذي نافس بوسطن سلتيكس لجولات طويلة على صدارة المنطقة الشرقية قبل ظهور تورونتو رابتورز المتصدر الحالي، وتخلف كليفلاند في الربع الأول بفارق سلتين 25-29، ثم سيطر على المجريات والنتيجة في الأرباع الثلاثة الأخيرة ليخرج فائزاً بفارق 6 نقاط، ويدين كليفلاند بشكل كبير في هذا الفوز إلى نجمه "الملك" ليبرون جيمس، الذي أصبح أكبر لاعب في البطولة يحقق تريبل دبل "10 على الأقل في 3 من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها"، بتسجيله 31 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة.