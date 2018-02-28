ريال سوسيداد الإسباني يتعاقد مع الحارس ميغيل آنخيل مويا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، تعاقده رسمياً مع ميغيل آنخيل مويا، حارس أتلتيكو مدريد، لموسمين ونصف الموسم.

ونشر النادي الباسكي بياناً أعلن فيه عن توصل إدارة الناديين "لاتفاق مبدئي" بشأن انتقال الحارس المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً، بينما أكد اتفاقه مع اللاعب نفسه على جميع تفاصيل عقده الذي يمتد حتى 30 يونيو 2020.

واجتاز مويا الكشف الطبي في مدريد، وسيصل غداً لمدينة سان سباستيان للمشاركة في التدريب مع زملائه الجدد.

وعلى الرغم من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، إلا أن الفريق يمكنه إبرام صفقة في الوقت الحالي بعد أن دفع مدافعه إنييغو مارتينيز قيمة الشرط الجزائي في عقده للرحيل لأتلتيك بلباو، وهو ما أتاح الفرصة للنادي الباسكي لتعويضه بلاعب آخر من داخل الليغا خلال شهر، وفقاً للوائح رابطة الليغا الإسبانية.