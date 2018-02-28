ريال مدريد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يبدو أن التفكير بلقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيطر على فكر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي زج بتشكيلة شابة أمام إسبانيول في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الميرنغي سيطر على مجريات اللعب رغم غياب أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم البرتغالي رونالدو، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد الاستراحة زج المدرب زيدان ببعض الأسماء لخطف الفوز لكن الرياح أتت بعكس ما يتمناه، حيث خطف مورينيو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة بقي ريال في المركز الثالث بـ51 نقطة، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثالث عشر.