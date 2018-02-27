الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوقف الفرنسي سمير نصري

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق سمير نصري، لمدة 6 أشهر لـ "خرقه قواعد المنشطات".



ولا يلعب نصري لأي ناد منذ رحيله عن أنطاليا سبور في يناير.



وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن اللاعب خضع عندما كان معاراً من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني، في موسم 2016-2017 إلى علاج بالمقويات عن طريق الوريد في إحدى العيادات الأميركية، وهي "طريقة محظورة" من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



وكان نصري يجري اتصالات مع لاس بالماس الإسباني للانتقال إلى صفوفه عقب مغادرته الفريق التركي، لكن يتعين عليه الانتظار قبل إطلاق مسيرته مجدداً.