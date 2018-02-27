باريس يتلقى ضربة قوية بإصابة نيمار وغيابه شهرين عن الملاعب

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكدت تقارير صحيفة الثلاثاء أن إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أسوأ مما كان متوقعاً في البداية وأن اللاعب يحتاج لإجراء عملية جراحية.

ويعاني نيمار من التواء في الكاحل وشرخ في "مشط" القدم اليمنى، على خلفية الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأحد أمام أولمبيك مارسيليا في مسابقة الدوري الفرنسي.

ولجأ اللاعب البرازيلي لخيار العملية الجراحية، بسبب اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيغيب نيمار عن صفوف منتخب البرازيل، في مباراتيه الوديتين أمام كل من روسيا وألمانيا، والمقرر إقامتهما في مارس القادم.

وإذا عاد نيمار للمشاركة في المباريات بعد التعافي في مايو المقبل، كما هو متوقع، فإنه سيحظى بفترة مثالية للعودة إلى مستواه الفني المعهود، قبل مباراة البرازيل الأولى في المونديال أمام سويسرا في 17 يونيو المقبل.