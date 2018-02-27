هيوستن روكتس يتمسك بصدارة المنطقة الغربية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



ستمر الصراع على لقب بطل المنطقة الغربية بين هيوستن روكتس وغولدن ستايت، بطل 2015 و2017، ووصيف بطل 2016 في السنوات الثلاث تحت إشراف المدرب ستيف كير.

وحقق هيوستن الفوز الـ 13 على التوالي على حساب مضيفه يوتا جاز 96-85، رافعاً رصيده إلى 47 انتصاراً مقابل 13 هزيمة، واستمر في الصدارة أمام غولدن ستايت، الذي بقي متخلفاً عنه بفارق خسارة بعد أن تغلب بدوره على مضيفه نيويورك نيكس 125-111.

وتخلف هيوستن في الشوط الأول بفارق 5 قبل أن يقلب الطاولة على يوتا بفضل الثلاثي جيمس هاردن والكاميروني لوك مباه آموتي.