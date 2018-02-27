رغو سقوطه أمام أوغسبورغ ...

دورتموند يحافظ على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم

  • الثلاثاء 27, فبراير 2018 في 9:27 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
حافظ نادي بوروسيا دورتموند، على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، رغم تعادله أمام ضيفه أوغسبورغ، بهدف لكل طرف، في ختام مباريات الجولة الـ 24 من البوندسليغا.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم سقوطه بفخ التعادل الإيجابي أمام أوغسبورغ، 1-1، إلا أن بوروسيا دورتموند، حافظ على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم. بادر القائد ماركو ريوس بالتسجيل لدورتموند في الدقيقة 16 بعد خطأ من مدافع أوغسبورغ مارتن هنتريجر في تشتيت الكرة. وأدرك أوغسبورغ التعادل في الدقيقة 73 بواسطة لاعب الوسط النمساوي الشاب كيفين دانسو. 

وبهذه النتيجة حصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن شالكه صاحب المركز الثالث، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن.