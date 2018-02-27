دورتموند يحافظ على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم سقوطه بفخ التعادل الإيجابي أمام أوغسبورغ، 1-1، إلا أن بوروسيا دورتموند، حافظ على وصافة الدوري الألماني لكرة القدم. بادر القائد ماركو ريوس بالتسجيل لدورتموند في الدقيقة 16 بعد خطأ من مدافع أوغسبورغ مارتن هنتريجر في تشتيت الكرة. وأدرك أوغسبورغ التعادل في الدقيقة 73 بواسطة لاعب الوسط النمساوي الشاب كيفين دانسو.

وبهذه النتيجة حصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن شالكه صاحب المركز الثالث، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن.