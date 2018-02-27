نابولي يقبض بقوة على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي نابولي زحفه بقوة نحو لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتمسك بالصدارة بقوة عقب فوزه الكبير على كالياري بخماسية نظيفة، في ختام مباريات الجولة الـ 26 من الكالتشو.

افتتح الإسباني خوزيه كاييخون التسجيل لنابولي في الدقيقة 29، وأضاف البلجيكي درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أكمل القائد السلوفاكي مارك هامسيك الثلاثية في الدقيقة 61، وجاء الدور على إنسيني لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المدافع البرتغالي ماريو روي الهدف الخامس لنابولي من ضربة حرة نفذها بشكل رائع.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي تأجلت مباراته مع أتالانتا بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما توقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.