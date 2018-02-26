الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عدم تطبيق "حكم الفيديو المساعد" بدوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عدم تطبيق نظام "حكم الفيديو المساعد" بمباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، السبت المقبل في زيوريخ، وسط توقعات بالإعلان رسمياً عن استخدام نظام حكم الفيديو المساعد رغم المشكلات التي شهدتها عملية اختبار النظام في مسابقات دوري منها الدوري الألماني.



وقال سيفرين "أرى ارتباكاً كبيراً هنا وهناك"، لكنه أضاف أنه يتوقع تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



من ناحية أخرى، أعلن اليويفا رفض طلب جزيرة جيرزي بالحصول على عضوية الاتحاد.