السويسري فيدرر يقبض على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، من الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الإثنين والتي لم تشهد سوى تغييرات محدودة في المراكز العشرة الأولى.

ويحتل فيدرر، الذي يغيب عن بطولة دبي هذا الأسبوع، المركز الأول برصيد 10105 نقاط، ويليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9760 نقطة، والكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة.

بينما صعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون والأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو إلى المركزين الثامن والتاسع، على الترتيب، بينما تراجع الأميركي جاك سوك من المركز الثامن إلى العاشر.

ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة:

السويسري روجيه فيدرر في المركز الأول برصيد 10105 نقاط.

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9760 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4635 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4450 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السادس برصيد 3810 نقاط.

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز السابع برصيد 3280 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 2825 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز التاسع برصيد 2745 نقطة.

الأميركي جاك سوك في المركز العاشر برصيد 2650 نقطة.