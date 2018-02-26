نيوأورليانز يتخطى ميلواكي باكس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ميلواكي باكس، فريق نيوأورليانز بيليكانز ضمن منافسات الجولة الـ 62 من دوري السلة الأميركي.

بدأ ميلواكي المباراة بقوة ومضى ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 32 نقطة مقابل 21 نقطة.

وقام فريق نيوأورليانز بجهود مكثفة في الشوط الثاني فبعد رمية من أنطوني ديفيس تقلص تفوق ميلواكي إلى 59 نقطة مقابل 45.

وتواصل كفاح نيوأورليانز في الشوط الثالث وأفلح الفريق بفضل ثلاثية من نيكولا ميروتيتش في معادلة النتيجة للفريق بـ 73 نقطة لكل طرف.

ولم يتوقف نيوأورليانز عند ذلك بل تفوق في الشوط الرابع قبل أن يحرز جباري باركر هذه الثلاثية لميلواكي ليعادل النتيجة بتسعين نقطة لكل فريق ثم تواصل الأداء القوي من لاعب نيوأورليانز، جرو هوليداي، الذي سجل 36 نقطة، ثمانية وعشرين منها في آخر شوطين للمباراة ليضع نيوأورليانز في مركز قوي غير أن ميلواكي أفلح في آخر ثواني الشوط الرابع في معادلة النتيجة بـ 114 نقطة لكل فريق لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل وتمتد المباراة إلى شوط إضافي.

وكانت الكفة متعادلة في الشوط الإضافي إلى أن تقدم نيوأورليانز بيليكانز بفارق 4 نقاط إثر ثلاثية من راخون روندو ورغم محاولات جيدة من فريق ميلواكي باكس حافظ نيوأورليانز بيليكانز على تفوقه ليفوز