أبرز أحداث الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حسم نادي ميلان قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على روما بهدفين دون رد، ليقترب ميلان من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح باتريك كوتروني التسجيل لميلان في الدقيقة 48، فيما تكفل ديفيد كالابريا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز رفع ميلان، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا، في المقابل، تجمد رصيد روما عند 50 نقطة في المركز الخامس.

يعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه ميلان على روما في المسابقة منذ التاسع من مايو عام 2015، علماً بأنه لم يحقق أي انتصار على فريق العاصمة خلال مبارياتهما الخمس الأخيرة، التي شهدت 4 انتصارات لروما مقابل تعادل وحيد.

لاتسيو يستعيد المركز الثالث:

من جهته تغلب لاتسيو على مضيفه ساسوولو، بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش "هدفين" في الدقيقتين 7 / 46، وتشيرو ايموبيلي في الدقيقة 31.

وهو الفوز الثاني على التوالي للاتسيو والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 52 نقطة، مستعيداً المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان.

-الثلج يؤجل لقاء يوفنتوس وأتالانتا:

وتأجلت مباراة يوفنتوس وأتالانتا، بسبب السقوط الكثيف للثلج شمال البلاد بحسب ما أعلن المسؤولون.

وكان ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو مغطى بالكامل بالثلج وأصبح غير قابل لإجراء مباراة عليه ما اضطر الحكام ومسؤولي الفريقين إلى إلغائها.

وقال المدير الرياضي لفريق "السيدة العجوز" بيبي ماروتا: "من الممكن اللعب في مثل هذه الظروف ولكن الأداء لن يكون في مستوى النخبة، ناهيك عن سلامة اللاعبين".

وألمح مسؤولو يوفنتوس إلى أن المباراة قد تقام في 14 مارس المقبل.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر.