فالنسيا يدخل مربع الكبار وفياريال يتخطى خيتافي بالدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تمسك نادي فالنسيا بالمركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ريال سوسيداد، 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الليغا.



أحرز هدفا فالنسيا، سانتياجو مينا في الدقيقتين 34 و68، فيما سجل هدف ريال سوسيداد ميكيل اويارزابال في الدقيقة 54.



وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.



نغمة الانتصارات



استعاد فياريال نغمة الانتصارات في الدوري بتغلبه على خيتافي، بهدف دون رد، ليرفع فياريال رصيده إلى 41 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا علماً بأنه الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها في البطولة.



وتجمد رصيد خيتافي عند 33 نقطة في المركز العاشر علماً بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.



أتلتيك بلباو



وفي المباراة الثالثة، قلب فريق أتلتيك بلباو تأخره بهدف أمام ضيفه ملقه إلى فوز 2 / 1.



وتقدم ملقه بهدف سجله المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الـ 13، وتعادل ماركيل سوسايتا لأتلتيك بلباو في الدقيقة 17، ثم سجل ميجيل سان خوسي هدف الفوز لبلباو في الدقيقة 44.



ورفع بلباو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ملقه عند 13 نقطة في المركز العشرين.