شالكه يصعد للمركز الثالث ولايبزيج يواصل نزيف النقاط في "البوندسليغا"

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حسم نادي شالكه قمة الجولة الـ24 في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن، بهدفين دون رد.



افتتح جويدو برجشتالر التسجيل لشالكه في الدقيقة 11، قبل أن تتضاعف معاناة ليفركوزن، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دومينيك كوهر في الدقيقة 38 لحصوله على الإنذار الثاني.



استغل شالكه النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف نبيل بن طالب الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ويطلق رصاصة الرحمة على آمال ليفركوزن في التعادل.



وبهذا الفوز رفع شالكه رصيده إلى 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما توقف رصيد ليفركوزن، عند 38 نقطة في المركز الخامس.



من جهة أخرى، واصل لايبزيج نتائجه المهتزة في البطولة، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه كولن.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد لايبزيج عند 38 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد كولن إلى 17 نقطة، لكنه ظل قابعاً في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف هامبورج، صاحب المركز قبل الأخير المتساوي معه في نفس الرصيد.