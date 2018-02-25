مينيسوتا يصعد للمركز الثالث في المجموعة العربية للسلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استقبل مينيسوتا تيمبر ولفز، شيكاغو بولز في الجولة الـ 62 من دوري كرة السلة الأميركي.

جيف تيغ ترك بصمته على المباراة منذ الربع الأول الذي تقدم فيه أصحاب الأرض بـ 14 مقابل 6 نقاط، بعد سلة ويغينس ثم 25 مقابل 14 نقطة، بعد ثلاثية للبارغ ويغينس.

وفي الربع الثاني تقدم مينيسوتا 37 مقابل 28 بعد سلة كارل أنتوني تاونس.

نوا فونلي رفع رصيد تيمبر ولفز إلى 37 مقابل 33 نقطة، ثم أضاف كريستيانو فيليسيو إلى رصيد أصحاب الأرض الذين أنهوا هذا الربع متقدمين 43 مقابل 40 نقطة.

وكان الربع الثالث متقارب المستوى ولم يتعد الفارق خمس نقاط لكن الأفضلية كانت دائماً لمنيسوتا الذي أنهاه متقدماً 74 مقابل 71 نقطة.



وفي الربع الأخير عزز منيسوتا الفارق ورفع تيوس جونز النتيجة إلى 104 مقابل 85 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأخير 122 مقابل 104 نقاط.

وبهذا الفوز صعد مينيسوتا للمركز الثالث في المجموعة الغربية ب 37 فوزاً.