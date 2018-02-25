لأول مرة منذ 1992

روسيا تتوج بذهبية هوكي الرجال في الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ

  • الأحد 25, فبراير 2018 في 12:15 م
  • فرحة لاعبي روسيا بالفوز بالذهب
    فرحة لاعبي روسيا بالفوز بالذهب
تمكن الرياضيون الأولمبيون الروس، من تحقيق ذهبية الهوكي على الجليد بفوزهم في النهائي على منتخب ألمانيا 4-3 بعد التمديد، الأحد، ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23 في بيونغ تشانغ.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لأول مرة منذ 1992، تمكن الرياضيون الأولمبيون الروس، من الفوز بذهبية الهوكي على الجليد بفوزهم في النهائي على منتخب ألمانيا 4-3 بعد التمديد، في اليوم الأخير من الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23 التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية اعتباراً من 9 فبراير.

وكان المنتخب الروسي المرشح بقوة لإحراز اللقب، في طريقه لخسارة الذهبية لصالح منافسه الألماني الذي خاض أول نهائي في تاريخه، لكنه نجح في جر الأخير إلى وقت إضافي بعد أن كان متخلفاً أمامه 2-3 قبل أقل من دقيقة على نهاية المباراة.