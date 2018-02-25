روسيا تتوج بذهبية هوكي الرجال في الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لأول مرة منذ 1992، تمكن الرياضيون الأولمبيون الروس، من الفوز بذهبية الهوكي على الجليد بفوزهم في النهائي على منتخب ألمانيا 4-3 بعد التمديد، في اليوم الأخير من الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23 التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية اعتباراً من 9 فبراير.

وكان المنتخب الروسي المرشح بقوة لإحراز اللقب، في طريقه لخسارة الذهبية لصالح منافسه الألماني الذي خاض أول نهائي في تاريخه، لكنه نجح في جر الأخير إلى وقت إضافي بعد أن كان متخلفاً أمامه 2-3 قبل أقل من دقيقة على نهاية المباراة.